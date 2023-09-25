Посол Туркменистана аккредитован в Ташкенте

Посол Туркменистана аккредитован в Ташкенте31.08.2023 11:45
НОВОСТИ В МИРЕ, 31 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 августа вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Узбекистан Шадурди Мередов вручил свои верительные грамоты Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
По окончании торжественной церемонии аккредитации стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.
Шадурди Мередов сменил в должности Язгули Маммедова, который являлся главой туркменской дипмиссии в Ташкенте с июля 2018 по июль текущего года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"