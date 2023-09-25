Поздравление главы Туркменистана с Днем знаний

АШХАБАД, 1 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к учащимся и педагогам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня знаний.

В обращении говорится:

"Уважаемые преподаватели и работники системы образования!

Дорогие студенты и школьники!

Сердечно поздравляю вас с широко отмечаемым в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Днем знаний и студенческой молодежи, а также с началом нового, 2023-2024 учебного года! Торжества по случаю Дня знаний и студенческой молодежи станут незабываемыми событиями в жизни учителей и всех работников сферы образования, посвящающих свой опыт и знания делу воспитания молодого поколения в духе высокого патриотизма и гуманизма, навсегда запомнятся счастливой молодежи – нашему будущему, всему народу страны!

Освоение знаний, разных направлений науки, достойное служение Родине и народу – высокая честь. Наука и образование – это ценность, приносящая человеку на жизненном пути успехи, авторитет, уважение и почести. Это – наше славное прошлое, счастливое настоящее, светлое будущее. Учащиеся и студенческая молодежь для достижения высоких целей должны, следуя заветам предков, стремиться к овладению знаниями, больше уделять внимания науке, творчеству, спорту. Стремление творить, созидать и достигать в этом совершенства должно стать жизненным кредо молодых.

Наша молодежь, будучи преданной независимой Отчизне, родному народу, должна проявлять трудолюбие, высокую нравственность, приумножая тем самым авторитет страны. Ибо добросовестно служить Отечеству, своему мужественному народу, быть удостоенным высоких наград и почестей – великая честь для каждого человека.

Дорогие студенты и школьники!

Высокие рубежи, большие достижения зависят от потенциала образованного поколения, богатства его знаний, творческого вдохновения. Модернизация системы образования страны на уровне международных стандартов и в соответствии с общепризнанными нормами, с использованием передового опыта, воспитание подрастающего поколения на основе национальных и общечеловеческих ценностей, предоставление ему современных знаний – вот основная задача проводимой нами образовательной политики. Руководствуясь этими благородными целями, мы строим новые учебные заведения в столице – городе Ашхабад, в городе Аркадаг, в велаятских центрах, этрапах и селах. Систематически укрепляя материальную базу этой сферы, издаем научно обоснованные учебники и пособия.

В году «Счастливя молодежь с Аркадаг Сердаром» мы приурочили к Дню знаний и студенческой молодежи торжественное открытие в городе Аркадаг Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, Педагогической средней профессиональной школы имени Бердымухамеда Аннаева, Медицинской средней профессиональной школы имени Сачлы Дурсуновой, Специализированной школы искусств имени Сахы Джепбарова, Детской школы искусств имени Шукура бахши, Специализированного учебно-воспитательного комплекса № 1, специализированных школ и детских садов с углубленным изучением английского языка, десятков детских садов и школ в велаятах, оснащенных самым современным оборудованием. Нашим малышам, делающим первые шаги в мир знаний, мы дарим компьютеры «Bilimli». Все это – наглядные примеры торжества национальных принципов народа и успешной реализации

образовательных реформ.

Уважаемые преподаватели и работники системы образования!

Ваш творческий труд является источником всех наших достижений в сфере образования. Велики ваши заслуги в процветании любимой Отчизны, обеспечении благополучия народа. Именно вы рассказываете молодым об успехах нашей страны, вдохновляете нашу энергичную, образованную и созидающую молодежь на достижение высоких целей. Будучи достойными продолжателями национальных традиций и школы наставничества, вы должны повышать престиж своей благородной миссии и образовательный потенциал страны, разрабатывать новые методы обучения, призванные обеспечить глубокую взаимосвязь научно-образовательной сферы и практики, используя современные новаторские подходы, добиваться высоких результатов в воспитании молодых образованных патриотов своей Родины.

Уважаемые преподаватели и работники системы образования!

Дорогие студенты и школьники!

Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Днем знаний и студенческой молодежи и началом нового учебного года!

Желаю вам доброго здоровья, долголетия, больших успехов в учебе и работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"