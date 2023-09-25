Посол Туркменистана приступает к работе в Тбилиси

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 августа вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Довлетмырат Сейитмаммедов вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Грузии Александру Хвтисиашвили.

В ходе встречи стороны также рассмотрели актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

С августа 2014 года по июль текущего послом Туркменистана в Грузии работал Довлетмырат Муратов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"