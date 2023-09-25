Глава Народного собрания Туркменистана провел урок для студентов и учащихся

АШХАБАД, 2 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 сентября Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел во Дворце «Рухыет» города Аркадаг общий урок для студентов и учащихся, посвященный Дню знаний и студенческой молодежи и начала нового учебного года.

В своей речи глава Халк Маслахаты рассказал о проводимой в стране работе по дальнейшему укреплению основ независимости и нейт­ралитета, поддержке подрастающего поколения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"