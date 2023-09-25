В Туркменистане определены сроки сбора урожая хлопка

АШХАБАД, 3 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отдал распоряжение о начале сбора урожая хлопка и сева озимых зерновых для урожая будущего года.

В соответствии с распоряжением, в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах уборка "белого золота" начнется 9 сентября, а в Дашогузском, самом северном велаяте – 15 сентября.

Старт посевной озимых зерновых объявлен на 6 сентября.

ИП "ТУРКМЕНинформ"