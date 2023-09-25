Глава Народного собрания ознакомился с проектами реконструкции санатория "Арчман"

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 4 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 сентября Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил санаторий «Арчман» в Бахерденском этрапе Ахалского велаята.

В рамках визита глава Народного собрания ознакомился с проектами реконструкции зданий здравницы, строительства новых объектов, а также провел рабочее совещание с участием руководителей профильных ведомств по вопросам совершенствования деятельности лечебных учреждений страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"