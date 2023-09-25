Глава Туркменистана провел кадровые перестановки в руководстве велаятов

АШХАБАД, 5 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее онлайн-совещание с главами администраций велаятов и столицы.

В ходе мероприятия хякимы представили отчеты о текущем положении дел в регионах, прежде всего, в сельском хозяйстве и проводимых работах по подготовке к хлопкоуборочной страде и севу озимых зерновых.

Также в ходе совещания глава государства провел ряд перестановок в кадровом составе руководящего аппарата ведомств сельского хозяйства и АПК, окружающей среды, а также велаятов.

В частности, заместителями министра сельского хозяйства Туркменистана были назначены Бегмырат Атаев и Гочмырат Атаев, заместителями министра охраны окружающей среды Туркменистана - Нуры Джумашов и Бегенч Миминов.

Также глава государства освободил от занимаемой должности заместителя генерального директора Государственного объединения «Туркмен атлары» Д.Байлыева как несправившегося с возложенными на него обязанностями, назначив на эту должность Е.Бабалыева.

Новым хякимом этрапа Ак бугдай Ахалского велаята вместо временно исполнявшего эти обязанности заместителя хякима этрапа Ак бугдай Ахалского велаята С.Чопанова был назначен Ровшен Джумаев.

Как несправившиеся с возложенными на них обязанностями были уволены хяким Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята Аннагулы Эсенов, хяким Этрекского этрапа Балканского велаята Реджепмаммет Нурыев, заместитель хякима Акдепинского этрапа Дашогузского велаята В.Меретаманов.

Новым хякимом Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята был назначен Сердар Ходжаев, который до этого занимал должность заместителя хякима этрапа Туркменбаши Балканского велаята. Этрекский этрап Балканского велаята возглавит Дидар Мередов.

Новым хякимом Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята вместо М.Атакеева стал Гелдимырат Мухаммедов, хякимом Акдепинского этрапа Дашогузского велаята - Шыхмырат Аннаев, который ранее работал заместителем хякима этрапа Гёроглы Дашогузского велаята.

Хяким Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Базарбай Гылыджов был освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Теперь этот пост займет прежний заместитель хякима этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Ш.Аннаев. На пост заместителя хякима Акдепинского этрапа Дашогузского велаята заступит Б.Бабаджиков.

ИП "ТУРКМЕНинформ"