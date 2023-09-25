В Ашхабад прибыл новый посол Новой Зеландии

АШХАБАД, 6 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 сентября вновь назначенный Посол Новой Зеландии в Туркменистане (с резиденцией в Москве, Россия) Сара Мэри Уолш посетила ведомство внешней политики Туркменистана.

В ходе переговоров посол вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой, после чего она была ознакомлена с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также стороны обсудили ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран по всему спектру приоритетных направлений, углубления взаимодействия по линии парламента, международных организаций и структур, прежде всего, ООН.

С сентбря 2016 года послом Новой Зеландии в Туркменистане являлся Иэн Хилл.

ИП "ТУРКМЕНинформ"