Делегация МИД Туркменистана посетила Францию

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 сентября делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым завершила двухдневный визит во Французскую Республику, предпринятый с целью проведения ряда встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Франции.

В частности, состоялись встречи с дипломатическим советником Президента Франции по Континентальной Европе, Турции и Балканам Бертраном Бухсвалтером, а также представителями французских компаний, входящих в состав Международной ассоциации Франции «МЕДЕФ-Интернациональ».

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, ТЭК, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и связи, медицинской промышленности и фармацевтики, банков и финансов, водного хозяйства, по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"