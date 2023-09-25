Ашхабад посетил представитель Японии

АШХАБАД, 6 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 сентября прибывший с рабочим визитом в Туркменистан президент Университета Цукуба (Япония) Кёсукэ Нагата был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе проведенных встреч были обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, прежде всего, в сфере науки и образования.

ИП "ТУРКМЕНинформ"