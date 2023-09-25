В Туркменистане дали старт посевной озимых зерновых

АШХАБАД, 7 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 сентября во всех велаятах Туркменистана начались сезонные сельскохозяйственные работы по севу озимых сортов пшеницы урожая будущего года.

«Пусть обильными будут ваши урожаи, полученные на благодатной родной земле!», – сказал Президент Туркменистана, пожелав трудолюбивым хлеборобам и хлопкоробам страны, всем труженикам сельского хозяйства крепкого здоровья и благополучия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"