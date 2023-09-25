Новый посол Туркменистана приступил к работе в Португалии

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Португалии (с резиденцией в г. Париже) Максат Чарыев был аккредитован в Португалии.

6 сентября он вручил копии своих верительных грамот генеральному секретарю Министерства иностранных дел Португалии Франсиско Рибейру Теллесу, а 7 сентября был принят Президентом Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Максат Чарыев будет совмещать пост посла в Португалии с работой главы дипмиссии Туркменистана во Франции, которую он ведет в Париже с июля минувшего года.

С конца 2019 года послом Туркменистана в Португалии являся Шохрат Джумаев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"