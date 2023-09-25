Аккредитован посол Туркменистана при НАТО

Аккредитован посол Туркменистана при НАТО09.09.2023 11:00
НОВОСТИ В МИРЕ, 9 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 сентября Посол Туркменистана в Королевстве Бельгия Сапар Пальванов вручил свои верительные грамоты Генеральному секретарю Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсу Столтенбергу в качестве главы миссии Туркменистана при НАТО.
В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили вопросы развития сотрудничества Туркменистана и НАТО в сферах обеспечения безопасности и мира, включаяхимическую, биологическую, радиологическую и ядерную безопасность, управление чрезвычайными ситуациями, кибербезопасность, военную медицину, борьбу с терроризмом, противодействие незаконной торговле наркотиками, а также программы обучения иностранным языкам для военных специалистов, а также образования.
ИП "ТУРКМЕНинформ"