В Туркменистан прибыл с визитом губернатор Санкт-Петербурга

АШХАБАД, 11 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменистан прибыл с визитом губернатор Санкт-Петербурга (Россия) Александр Беглов.

Программа пребывания высокого гостя включает проведение встреч и переговоров с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, министром иностранных дел Рашидом Мередовым, в ходе которых будут обсуждены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах строительства, инфраструктуры, сельского хозяйства, пищевой промышленности и других.

Также глава Санкт-Петербурга посетит «умный» город Аркадаг.

ИП "ТУРКМЕНинформ"