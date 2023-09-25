В Ашхабад прибыл новый посол Вьетнама

АШХАБАД, 12 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 сентября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам (с резиденцией в Москве, Россия) Данг Минь Кхой, прибывший в страну для вступления в должность, посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты Председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнешего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента, международных организаций и структур.

С апреля 2018 года послом Вьетнама в Туркменистане работал Нго Дык Ман.

ИП "ТУРКМЕНинформ"