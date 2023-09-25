Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Сингапура

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Сингапура13.09.2023 19:29
АШХАБАД, 13 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Министерстве иностранных дел Туркменистана были проведены онлайн-консультации между руководителями структурных подразделений МИД Туркменистана и Республики Сингапур.
Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов сотрудничества двух стран в политической, дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, по линии международных организаций и структур.
ИП "ТУРКМЕНинформ"