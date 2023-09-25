Глава Туркменистана отбыл в Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с двухдневным визитом в Республику Таджикистан.

Поездка предпринята с целью участия в предстоящих в Душанбе Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и саммите Международного фонда спасения Арала.

В преддверии встреч на высшем уровне в столице Таджикистана была проведена встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии, которая была посвящена выработке проекта повестки дня и документов предстоящих мероприятий на высшем уровне.

ИП "ТУРКМЕНинформ"