Глава Туркменистана принял участие в саммите глав стран Центральной Азии в Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках двухдневного рабочего визита в Таджикистан принял участие в прошедшей в Душанбе Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

В преддверии саммита в столице Таджикистана была проведена встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии, в которой также принял участие глава МИД Туркменистана Рашид Мередов . Встреча была посвящена выработке проекта повестки дня и документов предстоящих встреч в верхах.

Главными темами встречи глав государств стали обеспечение мира и безопасности в регионе для решения экономических, экологических, гуманитарных задач и выполнения Целей устойчивого развития, борьба с изменением климата и решение проблемы Аральского региона, расширение межгосударственных торгово-экономических отношений, инновации и новые технологии, расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и связи и других.

По итогам саммита было принято Совместное заявление глав государств Центральной Азии, а также подписаны Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии, Душанбинское коммюнике первой встречи министров транспорта государств Центральной Азии, Соглашение между государствами Центральной Азии об общих направлениях молодёжной политики, а также принято Положение о Совете национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

В рамках пребывания в Душанбе Президент Туркменистана также провел встречи с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода, с которыми обсудил актуальные вопросы развития туркмено-таджикских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"