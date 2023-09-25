Глава Туркменистана принял участие в саммите Фонда по спасению Арала

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Таджикистан наряду с другими главами стран Центральной Азии принял участие в очередном Саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Саммит, который был приурочен к 30-летию со дня учреждения Фонда, был посвящен обсуждению вопросов развития регионального сотрудничества по решению таких актуальных вопросов, как улучшение социально-экономической и экологической обстановки в Приаралье, рациональное водопользование, охрана и оздоровление окружающей среды, адаптация к изменению климата.

В своем выступлении глава Туркменистана рассказал о принятых в стране программах по снижению негативного воздействия высыхания Арала на окружающую среду, сдерживанию процессов опустынивания и деградации земель, улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в Приаралье, решению ряда социальных и гуманитарных вопросов, а также мерах по решению аральского вопроса на международном и глобальном уровне.

По итогам саммита было принято Душанбинское заявление глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Также были подписаны Решение глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала об итогах председательства Республики Таджикистан в Международном фонде спасения Арала, Решение глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала о деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала и Решение глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала об избрании Президента Международного фонда спасения Арала.

По завершении встречи в верхах глава Туркменистана отбыл в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"