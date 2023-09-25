Поздравления руководству Сингапура

АШХАБАД, 17 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание вновь избранному Президенту Республики Сингапур Тарману Шанмугаратнаму.

В послании содержались поздравления коллеге по случаю его избрания на высший государственный пост, пожелания крепкого здоровья, энергии и воли, а также больших успехов во всех начинаниях и деятельности, нацеленной на прогресс и процветание народа Республики Сингапур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"