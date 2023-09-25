Глава Туркменистана отправился в США

АШХАБАД, 18 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

Поездка предпринята в целях участия в работе проходящей в Нью-Йорке 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В своем выступлении на сессии глава Туркменистана озвучит новые инициативы, направленные на обеспечение мира и безопасности на планете, достижение Целей устойчивого развития ООН, в том числе, по укреплению международного сотрудничества в области энергетики, транспорта, экологии и изменения климата, а также в гуманитарной сфере.

В рамках визита запланировано участие Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в саммите в формате Центральная Азия-США «С5+1» и проведение ряда двусторонних встреч, в том числе, с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

ИП "ТУРКМЕНинформ"