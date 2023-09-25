В список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесен объект из Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 сентября в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, было проведено заседание расширенной 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, на котором было принято решение о включении объекта «Шелковый путь: Зарафшан-Каракумский коридор» по критериям (ii), (iii) и (v) в Список всемирного наследия.

В работе сессии приняла участие делегация во главе с послом Туркменистана во Франции, постоянным представителем Туркменистана при ЮНЕСКО Максатом Чарыевым.

Транснациональная серийная номинация, включающая 31 памятник, расположенный в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, отражает выдающиеся достижения в области архитектуры и технологий, монументального искусства и градостроительства на этом участке Шелкового пути со II века до н.э. по XVI век н.э. Объект представлен средневековыми городами и согдийскими произведениями искусства, архитектурными памятниками, отражающими влияние зороастризма, христианства и ислама в Центральной Азии.

Зарафшан-Каракумский коридор - уникальный пример взаимодействия человека с природой, проиллюстрированный сооружениями для управления водными ресурсами и инфраструктурой в горах, засушливых степях, оазисах, плодородных долинах и зонах пустынь, которые на протяжении веков способствовали функционированию торгового пути.

ИП "ТУРКМЕНинформ"