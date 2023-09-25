Глава Туркменистана провел в Нью-Йорке ряд переговоров

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 сентября пребывающий с рабочим визитом в Нью-Йорке в рамках участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами и руководителями международных структур.

В частности, были проведены встречи с Председателем Европейского Союза Шарлем Мишелем, Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, генеральным директором Всемирной торговой организации г-жой Нгози Оконджо-Ивеала, а также глава Туркменистана встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Встречи были посвящены ключевым вопросам двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"