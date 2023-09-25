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Глава Туркменистана выступил на заседании Генассамблеи ООН
20.09.2023 11:43

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в работе проходящей в Нью-Йорке 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В выступлении главы государства говорилось:

"Уважаемые главы и члены делегаций, дамы и господа!

Прежде всего, позвольте поздравить вас с открытием 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и пожелать плодотворной работы.

Я также поздравляю Посла Дэнниса Фрэнсиса с избранием на пост Председателя Генеральной Ассамб­леи и адресую слова поддержки и содействия в его предстоящей миссии в этот ответственный период.

Именно чувство высочайшей ответственности сегодня должно объединить все 193 страны-члена нашей Организации.

Каждая из них, независимо от географического месторасположения, численности населения, объема экономики, общественно-политической модели, призвана и способна внести свой важный вклад в решение задач, стоящих перед Сообществом Наций.

В силу множества причин нынешний мир сталкивается с рядом очень серьезных вызовов. При разности их проявлений все они в большей или меньшей степени влияют на ход межгосударственных отношений, зачастую негативно влияют на выполнение согласованных планов и программ развития по ключевым направлениям глобальной повестки дня. Это в свою очередь может привести к размыванию фундаментальных устоев всеобщей безопасности как основы деятельности ООН. Чего допустить, конечно, нельзя.

Исходя из этого Туркменистан на протяжении многих лет твердо и настойчиво отстаивает принцип неделимости безо­пасности, ее целостности, неотъемлемости друг от друга различных ее аспектов. Убеждены: безопасность военную, политическую нельзя рассматривать в отрыве от безопасности экономической, экологической, техногенной, энергетической, транспортной, продовольственной, биологической, информационной. Ни одно из перечисленных направлений не может быть второстепенным или неактуальным, а их решение – отложенным на более поздний срок.

Считаю, что главная задача ООН состоит в том, чтобы обеспечить именно такой, интегральный подход к проблеме безопасности, мобилизовать имеющийся у государств-членов опыт, компетенции, идеи и инициативы в созидательном ключе, отойти от сиюминутных выгод и преимуществ во имя достижения действительно судьбоносных целей.

Таких, которые обеспечат прочный мир, безопасность и развитие на долгосрочный период.

Добиться этого можно только сообща и при решающей роли Организации Объединенных Наций. На фоне дискуссий о роли ООН в современном мире, предложений по ее реформированию неизменным и очевидным остается факт – альтернативы ООН нет. Как и все прошедшие десятилетия со дня свое­го основания, ООН выступает сегодня единственной универсальной и легитимной организацией, ответственной за поддержание мира и обеспечение всеобщей и всеобъемлющей безопасности, устойчивости современной архитектуры международных отношений. Это принципиальная позиция Туркменистана.

И потому нужно последовательно и настойчиво использовать потенциал Всемирной Организации, ее политико-дипломатический инструментарий, моральный авторитет с тем, чтобы дать взвешенную, неидеологизированную оценку происходящим событиям и тенденциям, преодолеть недоверие и конфронтационный накал в мировой политике и попытаться обозначить перспективы для компромисса и взаимного учета интересов.

Сделать это можно только под эгидой Организации Объединенных Наций, в открытом и честном диалоге. Отдаем себе отчет, что добиться такого общения будет непросто. Тем не менее оно необходимо.

В этой связи Туркменистан предлагает приступить к обсуждению возможностей выработки Стратегии глобальной безо­пасности на основе принципов Устава ООН и общепризнанных норм международного права, с учетом актуальных реалий и тенденций мирового развития.

Такая Стратегия, на наш взгляд, должна отражать наличие, наряду с традиционными, новых факторов риска, появившихся за последнее время.

Также считаем необходимым включение в нее ряда направлений деятельности ООН, в частности:

– превентивная дипломатия как инструмент предотвращения и нейтрализации конфликтов;

– использование потенциала нейтралитета для мирного, политико-дипломатического урегулирования споров и противоречий;

– восстановление культуры доверительного диалога на основе решений Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия и 2023 года – «Международным годом диалога как гарантии мира». Время подтвердило актуальность этих Резолюций для нынешнего момента.

В целях достижения всеобщей и всеобъемлющей безопасности Туркменистан исходит из необходимости придания деятельности ООН выраженного регионального контекста.

Полагаем, что такой подход призван внести в совместную работу должную конкретику, поднять ее функционал и эффективность.

Убежден, что наступило время для запуска инклюзивного, полноформатного и системного диалога по линии Центральная Азия–ООН. Туркменистан уважительно приглашает партнеров к его началу.

В этой связи наша страна выступает с инициативой создания под эгидой ООН формата Совещания по безопасности в Центральной Азии и сопредельных с ней зонах. Цель Совещания – выработка подходов и решений, направленных на сближение и синхронизацию усилий стран Центральной Азии и мирового сообщества, международных организаций, финансовых и экономических институтов в деле обеспечения устойчивого, ­бесконфликтного развития этого региона.

Выражаем готовность к проведению первого Совещания в Ашхабаде в 2024 году.

Уважаемые участники!

Среди ключевых направлений деятельности ООН на предстоящие годы Туркменистан рассматривает решение насущных климатических и экологических задач. В их ряду особо выделяем вопросы, связанные с глобальными обязательствами по метану.

Должен сказать, что с присоединением к Парижскому Соглашению по климату в 2017 году в нашей стране был принят целый ряд соответствующих национальных программ. Приоритетными темпами проводятся общегосударственные мероприятия в целях снижения и искоренения негативных последствий выбросов метана в атмосферу. Речь, в первую очередь, идет о поэтапном переходе к внедрению и использованию современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, особенно в сферах энергетики, промышленности и транспорта.

Одновременно приветствуем усилия мирового сообщества по реализации Глобального обязательства по метану.

И конечно, мы рассчитываем здесь на предметную кооперацию и адресное содействие со стороны специализированных структур ООН, стран-членов Организации, других заинтересованных партнеров. В этом контексте недавно в Туркменистане утверждена Дорожная карта по развитию международного сотрудничества, направленного на изучение вопроса по присоединению Туркменистана к Глобальному обязательству по метану. В ближайшее время мы отправим этот документ в Секретариат Организации.

В целом считаю, что настало время здесь, в ООН, обратить более пристальное и действенное внимание на экологические проблемы в Центральной Азии, преодолеть определенную инерционность при их рассмотрении и приступить к адресным и конкретным мерам по формированию целостной экологической стратегии ООН в отношении региона с почти 80-миллионным населением, занимающим обширные площади, обладающим уникальными природными ресурсами и биоразнообразием и одновременно находящимся в зоне серьезных экологических рисков.

В качестве важного шага в принятии стратегического подхода к экологическим проблемам Центральной Азии Туркменистан выступает с предложением об учреждении специализированной структуры – Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, который предметно и системно работал бы над климатической тематикой. Готовы предоставить организационные и технические условия для функционирования такого Центра в столице Туркменистана – Ашхабаде.

Центральная Азия – еще и регион, непосредственно примыкающий к Каспийскому морю. Всем известно, какое значение имеет этот водоем с его уникальным природным комплексом в контексте планетарной экологической повестки.

В результате многолетнего энергичного и уважительного сотрудничества прибрежными странами выработаны общие ключевые принципы политики на Каспии, в том числе принят главный документ – Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Летом прошлого года на Шестом Каспийском саммите в Туркменистане всеми участниками была твердо подтверждена готовность к тесному сотрудничеству по экологической проблематике. Считаю, что это открывает хорошие возможности для начала широкого и системного взаимодействия прибрежных государств с ООН.

В этой связи Туркменистан вносит предложение о создании «Каспийской экологической инициативы», которая будет призвана стать международной платформой для предметного и профессионального взаимодействия по широкому кругу вопросов, связанных с охраной окружающей среды Каспия, сохранением его биологических ресурсов, решением ряда назревших экологических проблем.

Считаем, что реализация этой инициативы должна осуществляться в тесном сотрудничестве с ООН, ее агентствами, учреждениями и институтами.

Уважаемые участники!

Как ответственное государство-член ООН, Туркменистан четко формулирует и реализует свои подходы и действия, обозначая приоритеты, по которым вклад нашей страны был бы ощутимым и реально служил на пользу общемировым целям, способствовал их скорейшему достижению.

Среди таких приоритетов выделяем реализацию Целей устойчивого развития в области транспорта.

Как известно, Туркменистан стал инициатором создания эффективных международных платформ для диалога по этому важнейшему направлению. Позвольте упомянуть успешно проведенную в 2016 году в Ашхабаде Первую Глобальную конференцию ООН по устойчивому транспорту, а также Международную встречу министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, организованную в сотрудничестве с ООН в Туркменистане летом минувшего года.

Мы гордимся, что целенаправленная работа Туркменистана ознаменовалась принятием Генеральной Ассамблеей только за последние годы шести резолюций в области транспорта, инициированных Туркменистаном.

В числе последних – принятая в мае этого года Резолюция «Всемирный день устойчивого транспорта». Выражаем признательность всем государствам-членам за единодушную поддержку документа.

В этой связи, опираясь на положения Резолюции, Туркменистан предлагает в рамках нынешней сессии созвать Совещание высокого уровня по случаю Всемирного дня устойчивого транспорта. Надеемся на содействие соответствующих структур ООН в организации этого мероприятия в Нью-Йорке.

Важнейшим направлением деятельности Туркменистана по реализации ЦУР является максимальное содействие ООН в решении продовольственной проблемы. Пандемия «COVID-19», наряду с другими неблагоприятными факторами, обнажила уязвимость именно тех государств, где эта проблема не решена, где население не получает полноценного питания.

Необходимо единство, принципиальность и решительность при рассмотрении вопросов, связанных с доступом государств и регионов к продовольственным ресурсам, гарантиями полноценного питания как неотъемлемого права любого человека, ключевого фактора здоровья и нормального физического развития, прежде всего детей.

Очевидно, что здесь нужны прорывные решения, новые подходы, преодолевающие политические, идеологические, конъюнктурные барьеры.

Исходя из этого Туркменистан выходит с инициативой созыва под эгидой ООН, в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой, Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом ООН крупного международного форума по продовольственной безопасности.

Выражаем готовность предоставить условия для проведения такого мероприятия в столице Туркменистана в согласованные сроки.

Уважаемые участники, уважаемые главы и члены делегаций!

В следующем году в Туркменистане и далеко за его пределами, в том числе в Организации Объединенных Наций, будет отмечаться 300-летие со дня рождения выдающегося сына туркменского народа – поэта, мыслителя, философа и общественного деятеля Махтумкули Фраги.

Все культурное человечество отдает дань памяти и уважения великому гуманисту, внесшему большой самобытный вклад не только в мировую литературу, но и в целом в развитие цивилизации Востока, да и всего мира.

И свое выступление я бы хотел завершить словами из стихотворения Махтумкули, которое называется «Обращение к человечеству». В нем поэт адресует людям – своим современникам и потомкам – такие жизнеутверждающие строки:

«Спит человек иль бодрствует, – он будет
Глубоко верен замыслам своим».

Пусть верность созидательным замыслам, идеалам мира, справедливости, прогресса служит главным и ясным ориентиром в нашей совместной работе."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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