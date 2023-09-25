Глава Туркменистана принял участие в саммите С5+1 в Нью-Йорке

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов наряду с зарубежными коллегами принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и США (формат "С5+1).

Встреча на высшем уровне была посвящена обсуждению вопросов развития сотрудничества Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и США в сферах обеспечения безопасности, борьбы с угрозами современности, изменением климата, оказания содействия Афганистану, развития торговых и экономических отношений, "зеленой" энергетики, обеспечения продовольственной безопасности и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"