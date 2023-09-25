В Ашхабаде проведена 24-я конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира

АШХАБАД, 21 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 сентября в Ашхабаде под руководством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Президента Гуманитарной ассоциации туркмен мира, Почетного старейшины страны Гурбангулы Бердымухамедова была проведена 24-я конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира (ГАТМ).

В форуме традиционно принимают участие представители туркменских диаспор со всех уголков мира, которые собираются в Ашхабаде, чтобы обсудить вопросы укреп­ления сотрудничества Туркменистана с другими странами, популяризации в мире богатой культуры, самобытных традиций и обычаев туркменского народа, изучения его истории и языка.

Повестка дня конференции также включала в себя отчет о проделанной работе и обсуждение приоритетных направлений дальнейшей деятельности ГАТМ с учетом новых целей и задач.

По итогам форума было принято постановление о созыве XXV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира в 2024 году.

ИП "ТУРКМЕНинформ"