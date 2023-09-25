Главу Туркменистана поздравили зарубежные коллеги

АШХАБАД, 22 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова поступают поздравительные послания о зарубежных коллег по случаю его дня рождения (сегодня глава Туркменистана отмечает 42-летие).

Так, поздравления прислали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, член семьи шейхов Государства Катар Файсал бин Насер бин Хамад Аль Тани.

ИП "ТУРКМЕНинформ"