Поздравления народу Саудовской Аравии

АШХАБАД, 23 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Королю Саудовской Аравии Слуге Двух Святынь Салману Бен Абдель Азиз Аль Сауду, наследному принцу, премьер-министру Королевства Саудовская Аравия Мухаммеду бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауду.

В посланиях содержались поздравления народу дружественной страны по случаю празднования Национального дня Королевства Саудовская Аравия, пожелания мира, дальнейшего прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"