Поздравления народу Армении

АШХАБАД, 23 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну, премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну.

В посланиях содержались поздравления народу дружественной страны по случаю празднования Дня независимости Республики Армения, пожелания мира, прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"