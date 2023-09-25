Сборная Туркменистана отправилась в Китай

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Команда спортсменов Туркменистана отправилась в Китайскую Народную Республику, где сегодня в Ханчжоу открываются ХIХ летние Азиатские игры.

Игры продлятся до 8 октября и будут включать в себя соревнования по 40 видам спорта в 61 дисциплине, в которой 11 тысяч 934 спортсмена из 45 стран разыграют 481 комплект медалей. Туркменская сборная примет участие в состязаниях по баскетболу 3х3, боксу, вольной и греко-римской борьбе, джиу-джитсу, дзюдо, борьбе кураш, карате, легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике и ушу.

По итогам Игр будут определены спортсмены, которые получат 74 путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже по 9 видам спорта, включая стрельбу из лука и теннис.

ХIХ летние Азиатские игры должны были состояться в 2022 году, но были перенесены из-за пандемии COVID-19.

ИП "ТУРКМЕНинформ"