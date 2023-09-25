Проведено заседание Халк Маслахаты Туркменистана

АШХАБАД, 25 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 сентября в Ашхабаде было проведено заседание Халк Маслахаты Туркменистана.

Заседание было организовано с целью подведения итогов социально-экономического развития страны, обсуждения достигнутых успехов и задач на перспективу.

В рамках встречи были заслушаны выступления Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Кроме того, было принято решение о присвоении Президенту Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу звания Героя Туркменистана "огромный личный вклад в дело укрепления основ национальной независимости Туркменистана, принципов нейтралитета Туркменистана в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, за особо выдающиеся заслуги перед государством".

ИП "ТУРКМЕНинформ"