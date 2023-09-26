Ашхабад посетил глава Астраханской области РФ

АШХАБАД, 26 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 сентября в Туркменистан прибыл с визитом губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин.

В рамках пребывания в Ашхабаде он был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Астраханской области в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, транспорта и грузоперевозок, прежде всего, в рамках развития взаимодействия между портом Туркменбаши и портами Астраханской области.

ИП "ТУРКМЕНинформ"