advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
27.09.2023 / 13:10 msk / 15:10 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава государства поздравил туркменистанцев с главным национальным праздником
27.09.2023 10:54

АШХАБАД, 27 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю главного национального праздника - Дня независимости Туркменистана.

В поздравлении говорится:

"Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю Вас с 32-й годовщиной независимости Туркменистана – самой важной датой в жизни нашего демократического, правового и светского государства! Уверен, что торжества, проводимые в ознаменование главного праздника в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, приумножат нашу гордость за успехи и достижения страны, прославляя наше единство и сплоченность!

Независимость – наше великое достижение, снискавшее авторитет, честь и славу Родине во всем мире. 32 года назад государственная независимость Туркменистана была признана мировым сообществом, был заложен прочный фундамент сегодняшнего развития и успехов. За последние годы благодаря огромной созидательной энергии народа наша Отчизна превратилась во всесторонне развивающееся государство. Проведенные за короткий срок преобразования в политической, экономической, социальной и культурной сферах значительно повысили уровень жизни граждан, приумножили мощь и созидательный потенциал страны, упрочили ее незыблемый фундамент.

На нынешнем этапе независимого развития – в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства – Туркменистан уверенно продвигается вперед по пути прогресса, мы совершенствуем наше демократическое и справедливое общество, ставя на первое место заботу о людях и интересах страны.

Большое значение придается планомерному и гармоничному развитию национальной экономики, ее успешной интеграции в систему мирохозяйственных связей. Мы ведем масштабные работы по благоустройству сел и городов, строительству комфортабельных жилых комплексов, автомагистралей, созданию крупных промышленных комплексов с передовыми технологиями, развитию сфер транспорта и связи.

В этом году в стране был создан высший представительный орган народной власти в Туркменистане – Халк Маслахаты. Проведены всенародные выборы на принципах демократии, гласности и свободы волеизъявления и избран новый состав членов Меджлиса Туркменистана, халк маслахаты и членов Генгешей. Построены и введены в эксплуатацию множество крупных объектов социального и промышленного назначения, призванных способствовать улучшению условий жизни народа. Торжественно открыта первая очередь застройки города государственного значения Аркадаг и дан старт строительству его второй очереди. Эти достижения в экономическом и социальном развитии, большие трудовые успехи подчеркивают общественно-политическое значение празднования очередной годовщины независимости Отчизны в году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром», о чем свидетельствует масштабность проводимых торжеств.

Дорогие соотечественники!

Независимость – наше славное прошлое, счастливая сегодняшняя жизнь, великое будущее. Независимость – наша честь и слава. И потому вечны и незыблемы наши почитание и искренняя преданность священной независимости.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы последовательно развиваем двусторонние и многосторонние международные отношения, неуклонно реализуя нашу внешнюю политику, приверженную принципам миролюбия и добрососедства. Сегодня международное сообщество с большим уважением относится к значимой роли независимого нейтрального Туркменистана в сфере международных отношений и активно поддерживает наши важные инициативы.

Единогласное принятие по инициативе нашей страны в этом году Резолюции «Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии», учреждение 26 ноября «Всемирным днем устойчивого транспорта» приумножили международный авторитет и славу Родины, чувство нашей безмерной гордости.

Активное участие Туркменистана в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где были озвучены ключевые вопросы современности, наглядно демонстрирует, что наше независимое нейтральное государство выходит на новый уровень внешнеполитической деятельности. Наши инициативы и предложения, выдвинутые с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи, направлены на объединение усилий международного сообщества в укреплении мира во всем мире, обеспечение безопасности, создание необходимых условий для устойчивого развития и защиты окружающей среды. Все это будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета на мировой арене нашего независимого нейтрального государства – Туркменистана.

Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Еще раз сердечно поздравляю вас с национальным праздником – 32-й годовщиной независимости Туркменистана!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства желаю нашему мужественному народу, ставящему перед собой великие цели, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!

Пусть и впредь славится наша Родина, следуя по светлому пути священной независимости, достигая новых высоких рубежей на пути прогресса и процветания!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Глава Народного собрания Туркменистана провел урок для студентов и учащихся
В Туркменистане начали подготовку к новому сельскохозяйственному сезону
Новый глава РЦПДЦА приступил к работе в Ашхабаде
Сформулированы позиции Туркменистана для доклада на 78-й сессии Генассамблеи ООН
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана
Обзор прессы с 18 по 24 сентября
25.09.2023
Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана
Обзор прессы с 18 по 24 сентября
25.09.2023
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
16.09.2023
Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова на общем уроке во Дворце «Рухыет» города Аркадаг
Обзор прессы с 28 августа по 3 сентября
02.09.2023
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2023 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿