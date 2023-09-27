Глава государства поздравил туркменистанцев с главным национальным праздником

АШХАБАД, 27 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю главного национального праздника - Дня независимости Туркменистана.

В поздравлении говорится:

"Мой родной народ!



Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю Вас с 32-й годовщиной независимости Туркменистана – самой важной датой в жизни нашего демократического, правового и светского государства! Уверен, что торжества, проводимые в ознаменование главного праздника в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, приумножат нашу гордость за успехи и достижения страны, прославляя наше единство и сплоченность!



Независимость – наше великое достижение, снискавшее авторитет, честь и славу Родине во всем мире. 32 года назад государственная независимость Туркменистана была признана мировым сообществом, был заложен прочный фундамент сегодняшнего развития и успехов. За последние годы благодаря огромной созидательной энергии народа наша Отчизна превратилась во всесторонне развивающееся государство. Проведенные за короткий срок преобразования в политической, экономической, социальной и культурной сферах значительно повысили уровень жизни граждан, приумножили мощь и созидательный потенциал страны, упрочили ее незыблемый фундамент.



На нынешнем этапе независимого развития – в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства – Туркменистан уверенно продвигается вперед по пути прогресса, мы совершенствуем наше демократическое и справедливое общество, ставя на первое место заботу о людях и интересах страны.



Большое значение придается планомерному и гармоничному развитию национальной экономики, ее успешной интеграции в систему мирохозяйственных связей. Мы ведем масштабные работы по благоустройству сел и городов, строительству комфортабельных жилых комплексов, автомагистралей, созданию крупных промышленных комплексов с передовыми технологиями, развитию сфер транспорта и связи.



В этом году в стране был создан высший представительный орган народной власти в Туркменистане – Халк Маслахаты. Проведены всенародные выборы на принципах демократии, гласности и свободы волеизъявления и избран новый состав членов Меджлиса Туркменистана, халк маслахаты и членов Генгешей. Построены и введены в эксплуатацию множество крупных объектов социального и промышленного назначения, призванных способствовать улучшению условий жизни народа. Торжественно открыта первая очередь застройки города государственного значения Аркадаг и дан старт строительству его второй очереди. Эти достижения в экономическом и социальном развитии, большие трудовые успехи подчеркивают общественно-политическое значение празднования очередной годовщины независимости Отчизны в году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром», о чем свидетельствует масштабность проводимых торжеств.



Дорогие соотечественники!



Независимость – наше славное прошлое, счастливая сегодняшняя жизнь, великое будущее. Независимость – наша честь и слава. И потому вечны и незыблемы наши почитание и искренняя преданность священной независимости.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы последовательно развиваем двусторонние и многосторонние международные отношения, неуклонно реализуя нашу внешнюю политику, приверженную принципам миролюбия и добрососедства. Сегодня международное сообщество с большим уважением относится к значимой роли независимого нейтрального Туркменистана в сфере международных отношений и активно поддерживает наши важные инициативы.



Единогласное принятие по инициативе нашей страны в этом году Резолюции «Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии», учреждение 26 ноября «Всемирным днем устойчивого транспорта» приумножили международный авторитет и славу Родины, чувство нашей безмерной гордости.



Активное участие Туркменистана в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где были озвучены ключевые вопросы современности, наглядно демонстрирует, что наше независимое нейтральное государство выходит на новый уровень внешнеполитической деятельности. Наши инициативы и предложения, выдвинутые с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи, направлены на объединение усилий международного сообщества в укреплении мира во всем мире, обеспечение безопасности, создание необходимых условий для устойчивого развития и защиты окружающей среды. Все это будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета на мировой арене нашего независимого нейтрального государства – Туркменистана.



Мой родной народ!



Дорогие соотечественники!



Еще раз сердечно поздравляю вас с национальным праздником – 32-й годовщиной независимости Туркменистана!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства желаю нашему мужественному народу, ставящему перед собой великие цели, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!



Пусть и впредь славится наша Родина, следуя по светлому пути священной независимости, достигая новых высоких рубежей на пути прогресса и процветания!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"