Глава Туркменистана аккредитовал нового посла Евросоюза

АШХАБАД, 27 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 сентября Президент Турменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшей в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Европейского Союза Беатой Пекса.

В ходе аудиенции посол вручила главе государства свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение перспектив дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана со странами Европейского Союза, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими государствами Центральной Азии, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах экологии, совершенствования законодательства, энергетики и других.

С февраля 2020 года по август текущего послом ЕС в Туркменистане являлся Диего Руиз Алонсо.

ИП "ТУРКМЕНинформ"