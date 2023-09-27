Глава Туркменистана аккредитовал нового посла Евросоюза

Глава Туркменистана аккредитовал нового посла Евросоюза27.09.2023 11:08
АШХАБАД, 27 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 сентября Президент Турменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшей в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Европейского Союза Беатой Пекса.
В ходе аудиенции посол вручила главе государства свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение перспектив дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана со странами Европейского Союза, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими государствами Центральной Азии, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах экологии, совершенствования законодательства, энергетики и других.
С февраля 2020 года по август текущего послом ЕС в Туркменистане являлся Диего Руиз Алонсо.
ИП "ТУРКМЕНинформ"