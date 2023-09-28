Обсуждены вопросы сотрудничества стран ЦА и Японии в сфере изменения климата

АШХАБАД, 28 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 сентября председатель Государственного концерна «Туркменгаз», государственный министр Максат Бабаев принял онлайн-участие в первом заседании министерского экономического и энергетического диалога, созданного в рамках диалога «Центральная Азия + Япония».

Заседание было посвящено обсуждению вопросов предотвращения изменения климата, перехода на экологически чистые источники энергии и сокращения вредных выбросов, а также представители стран Центральной Азии (министры энергетики и природных ресурсов, а также главы дипломатических миссий стран региона) выразили готовность изучить опыт японской стороны в их реализации и дальнейшем сотрудничестве.

ИП "ТУРКМЕНинформ"