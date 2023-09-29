В Ашхабад прибыл новый посол Испании

АШХАБАД, 29 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 сентября МИД Туркменистана посетил прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания (с резиденцией в Москве) Маркос Гомес Мартинес.

В рамках визита посол вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства и других.

Маркос Гомес Мартинес сменил в должности Фернандо Вальдеррама Пареху, который являлся послом в Туркменистане с марта 2019 года. Как и его предшественник, новый посол будет совмещать эту должность с постом посла Испании в России.

ИП "ТУРКМЕНинформ"