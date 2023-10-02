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Подведены итоги визита главы Халк Маслахаты Туркменистана в Берлин
30.09.2023 11:53

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 сентября Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия.

В рамках пребывания в Берлине глава Народного собрания провел двусторонние встречи с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем и заместителем федерального канцлера ФРГ, федеральным министром по экономике и защите климата Робертом Хабеком, с которыми обсудил ключевые вопросы туркмено-германского взаимодействия/

Также Гурбангулы Бердымухамедов принял участие во встрече глав делегаций в формате «Центральная Азия + Германия», встрече руководителей делегаций государств ЦА на тему «Совместное формирование стратегического будущего - укрепление экономического сотрудничества между Центральной Азией и Германией» и встрече глав делегаций государств ЦА с главой правительства ФРГ Олафом Шольцем,, в ходе которых были обсуждены вопросы углубления взаимодействия в сферах обеспечения безопасности, социально-экономического развития, экологии и гуманизация международных отношений, энергетики, транспорта, финансов, цифровизации, искусственного интеллекта и «зеленых» технологий.

Кроме того, Национальный лидер туркменского народа принял участие в туркмено-германском бизнес-форуме с участием представителей официальных и деловых кругов двух стран, в ходе которого он представил возможности инвестиционного климата Туркменистана.

В числе ключевых сфер для развития сотрудничества были названы энергетический сектор, поставки техники и оборудования немецких производителей для нефтегазовой сферы, технологии использования солнечных батарей, водородной энергетики, сельское хозяйство, применение передовых технологий с элементами «зеленой» экономики и цифровизации, сооружение современной транспортной инфраструктуры и коммуникаций в Туркменистане, расширение авиа-, автомобильных и морских перевозок, модернизация промышленных производств, совершенствование системы водоснабжения и водораспределения, повышение квалификации управленческих кадров и другие.

На полях туркмено-германского бизнес-форума был подписан солидный пакет документов, в частности, межведомственные соглашения, нацеленные на дальнейшее расширение партнерства по линии внешнеполитических структур двух стран, в транспортно-коммуникационном секторе, в том числе в судостроении, в сфере железнодорожного транспорта, а также в таких направлениях, как управление водными ресурсами, химическая индустрия, промышленность и строительное производство.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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