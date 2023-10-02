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Глава государства поздравил старшее поколение
01.10.2023 10:38

АШХАБАД, 1 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана обратился к представителям старшего поколения страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня пожилых людей.

В обращении говорится:

"Уважаемые старейшины, любимые матери!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным днем пожилых людей, обогащающим общечеловеческие ценности и укреп­ляющим гуманитарные отношения! Уверен, что этот международный праздник, подчеркивающий достоинство наших старейшин, почтительное отношение к старшему поколению в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, приумножит дух уважаемых старейшин, любимых матерей, всех соотечественников и еще крепче сплотит их, объединив на пути к достижению великих целей, во имя процветания нашей страны!

Наша внутренняя и внешняя политика нацелена на обеспечение мирной, счастливой и благополучной жизни нынешнего и последующих поколений туркменистанцев, нерушимости и могущества Туркменского государства. Руководствуясь бесценными доктринами Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты, Почетного старейшины Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о патриотизме, единстве и сплоченности, его мудрым принципом «Государство – для человека!» и нашим главным девизом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», опираясь на собственный накопленный опыт укрепления независимости и постоянного нейтралитета, мы сегодня уверенно ведем нашу Отчизну к новым высотам развития и благополучия. Успешно реализуя программы, охватывающие все отрасли национальной экономики, а также проводя преобразования, мы добиваемся огромных успехов.

Всесторонняя забота о благополучии человека, которого мы провозгласили высшей ценностью государства и общества, является основным приоритетом проводимой государственной политики. Мы заботимся о каждом гражданине страны, но особым вниманием у нас окружены умудренные жизненным опытом пожилые люди. Для этого мы постоянно совершенствуем правовые, организационные и экономические основы социальной защиты старшего поколения.

Сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, старшее поколение, объединяющее прошлое, настоящее и будущее, воспитывающее молодежь и прививающее ему лучшие черты характера, вдохновляющее на достижение великих целей и успехов, удостаивается высоких почестей. В году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром», когда каждый день венчается знаменательными событиями, мы создали при Халк Маслахаты Туркменистана Совет старейшин. На проведенном в канун празднования 32-й годовщины независимости страны заседании Халк Маслахаты были выслушаны советы и предложения старейшин. И на их основе выработаны и приняты важнейшие решения по дальнейшему развитию нашего государства.

Представителям старшего поколения, показывающим пример в укреплении нашего единства и сплоченности, воспитывающим молодежь в духе высокого патриотизма и гуманизма, в формировании у молодых таких черт характера, как приверженность дружбе, уважение к другим, благородство, мужество, трудолюбие, за особые заслуги в этом деле мы присвоили звание «Hormatly il ýaşulusy», а также вручили нашим уважаемым матерям ордена «Zenan kalby».

Все это – неоспоримые свидетельства нашего глубокого уважения к пожилым, достойного продолжения национальных традиций, обеспечивающих связь времен и гармонию между поколениями. Созидательный и самоотверженный труд нашего мужественного народа, наказы старшего поколения, воспитывающие у молодых чувства патриотизма и гуманизма, – это и есть прочная основа наших радующих успехов, единства и сплоченности.

Дорогие соотечественники!

Наша счастливая молодежь с чувством ответственности перед Родиной, народом страны и всем человечеством проявляет свои самые лучшие качества, с энтузиазмом участвуя при поддержке старших товарищей во всех проводимых социально-экономических и культурных реформах в соответствии с образованием, со знаниями, с квалификацией и со способностями. Сегодня наши молодые люди, опираясь в любом ответственном деле на поддержку старших, советуясь с ними, с уважением относясь к их жизненному и трудовому опыту, своими успехами в социально-экономической, культурно-спортивной, общественно-политической жизни, а также в гуманитарно-творческой сфере вносят весомый вклад в приумножение авторитета нашей страны. И главным для молодежи является пример старшего поколения, оставившего немеркнущий след в нашей великой истории и богатой культуре.

Уважаемые старейшины, дорогие матери!

Дорогие соотечественники!

Еще раз сердечно поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой и благополучной жизни, и чтобы еще много-много лет вы наслаждались прекрасной жизнью в родном Отечестве!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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