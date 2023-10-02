Соболезнования народу Пакистана

АШХАБАД, 2 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и исполняющему обязанности премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анвар-уль-Хак Какару.

В посланиях были выражены соболезнования народу Пакистана по случаю гибели множества людей в результате взрывов в мечетях в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва, переданы слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"