Новый посол Азербайджана прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 3 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 октября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики Гисмат Фузули оглы Гозалов посетил МИД Туркменистана.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Рашиду Мередову, а также стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, экологии и охраны окружающей среды, транспорта и логистики.

До Гисмата Гозалова послом Азербайджана в Туркменистане с февраля 2016 года являлся Гасан Султан оглы Зейналов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"