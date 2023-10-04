На имя руководства Туркменистана продолжают поступать поздравления

АШХАБАД, 4 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана господину Гурбангулы Бердымухамедова продолжают поступать поздравительные послания по случаю 32-й годовщины национальной независимости.

Так, поздравления прислали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, Президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла, Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, Президент Республики Финляндия Саули Ниинистё, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян, Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Исламской Республики Мавритания Мохаммед Ульд Газвани, Папа Римский Франциск, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, Император Японии Нарухито, Президент Республики Индия Драупади Мурму, Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, Президент Государства Палестина Махмуд Аббас, Король Иордании Абдуллах II, Король Малайзии Султан Абдуллах Риаятуддин Аль-Мустафа Биллах Шах, Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу, Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун, Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра, вице-президент Республики Никарагуа Росарио Мурильо, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам, Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер, Президент Республики Мальта Джордж Велла, Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова, Президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар,Президент Чешской Республики Петр Павел, Президент Республики Сербия Александр Вучич, а также Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, Наследный Принц, Председатель Кабинета Министров Королевства Саудовская Аравия Мохаммед бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, председатель Совета государственного управления Республики Мьянма генерал Мин Аун Хлайн, член семьи шейхов Государства Катар Файсал бин Насер бин Хамад Аль Тани, президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев, председатель управления мусульман Кавказа, сопредседатель Межрелигиозного Совета СНГ Шейх-Уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"