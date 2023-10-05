Ашхабад посетила делегация Азербайджана

АШХАБАД, 5 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 октября прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Азербайджанской Республики во главе с министром экономики Микаилем Джаббаровым была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с министром Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, ТЭК, транспорта и транзита, сельского хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"