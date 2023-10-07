Глава Туркменистана провел встречу с генсеком МБВ

АШХАБАД, 6 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с Генеральным секретарем Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзесом.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели перспективы развития взаимодействия Туркменистана и МБВ в области выставочно-ярмарочной деятельности, а также вопрос участия Туркменистана во Всемирном форуме «ЭКСПО-2025» в городе Осака (Япония).

ИП "ТУРКМЕНинформ"