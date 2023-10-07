В Ашхабаде почтили память жертв землетрясения 1948 года

АШХАБАД, 7 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 октября в Туркменистане прошли мероприятия в честь памяти жертв разрушительного Ашхабадского землетрясения, случившегося 6 октября 1948 года. В этот день также отдают дань памяти мужественных защитников Геоктепинской крепости, а также героев войны 1941–1945 годов.

В День всенародного поминовения жертв Ашхабадского землетрясения Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и другие официальные лица посетили Мемориальный комплекс «Halk hakydasy», где возложили венок к монументу «Ruhy tagzym».

В честь памятной даты в Государственном музее изобразительных искусств развернута выставка живописных и скульптурных работ туркменских художников, посвященная памяти жертвам природных явлений и войн, а в Государственном музее Государственного культурного центра Tуркменистана в честь Дня поминовения организована выставка под названием «Священная память».

Кроме того, Институт сейсмологии и физики Академии наук Туркменистана провел научно-теоретическую конференцию, посвященную вопросам преодоления последствий стихийных бедствий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"