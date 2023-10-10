В Туркменистан прибыл новый посол Бангладеш

АШХАБАД, 9 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре) М.Аманул Хак, прибывший в Ашхабад для вступления в должность.

В рамках визита посол вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой, а также было проведено обсуждение текущего состояния двустороннего сотрудничества, а также рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

С декабря 2016 года послом Бангладеш в Туркменистане (с резиденцией в Тегеране, Иран) работал Маджбур Рахман Бхуян.

ИП "ТУРКМЕНинформ"