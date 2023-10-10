Глава государства поздравил медиков

АШХАБАД, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам сферы здравоохранения страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые работники сферы здравоохранения и медицинской промышленности!



От всей души поздравляю вас с Днем работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана! Уверен, что торжества по случаю вашего профессионального праздника в году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром» приумножат гордость за великие достижения нашего независимого нейтрального государства.



Здоровье, процветание и счастье народа – в числе приоритетных направлений нашей государственной политики.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы проводим масштабную работу по выводу национальной системы здравоохранения на новые высоты развития. На основе Государственной программы «Saglyk» создаем необходимые условия для совершенствования системы отечественного здравоохранения и медицинской промышленности в соответствии с передовой мировой практикой, укрепления здоровья населения, увеличения продолжительности жизни людей, развития физической культуры и спорта, внедрения принципов здорового образа жизни.



Постоянно повышая в национальной системе здравоохранения эффективность, доступность и качество медицинских услуг, мы используем лучшие практики выявления, диагностики и лечения заболеваний. Приняты национальные и государственные программы, в частности, «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», Программа Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и «Национальная программа Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года», в рамках которых расширяется профильная инфраструктура, в том числе по всей стране возводятся современные больницы, научно-клинические центры, фармацевтические предприятия и дома здоровья.



Данные меры призваны пополнить летопись славных свершений нашей независимой нейтральной Родины. В сотрудничестве с всемирно известными ведущими медицинскими центрами Азии и Европы мы также проводим масштабную работу по повышению квалификации наших врачей. Эти великие достижения – замечательные плоды реализации государственной политики и программы «Saglyk» Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага.



Уважаемые работники сферы здравоохранения!



С огромной любовью к нашей независимой Родине, нашим непоколебимым единством и сплоченностью мы закрепляем достигнутые успехи, реализуя масштабные задачи в этой области. Руководствуясь девизом: «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», мы ставим перед собой новые, еще более высокие цели по улучшению деятельности отечественной системы здравоохранения.



В году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром» мы ввели в строй первый этап города государственного значения Аркадаг, включающего комфортабельные жилые дома, административные здания, образовательные и культурные учреждения, торгово-развлекательные центры, парки, а также учреждения здравоохранения, оснащенные современным медицинским оборудованием. Расположенный в городе Аркадаг Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова проводит важную работу, связанную с охраной и восстановлением здоровья молодого поколения – нашего будущего.



Нас радуют достижения медицинских учреждений городов Ашхабад и Аркадаг, а также других регионов страны в проведении сложных и уникальных медицинских операций, восстановлении здоровья нуждающихся в опеке детей, воспитывающихся и обучающихся в детских домах, специализированных школах и школах-интернатах. Мы и далее продолжим реализовывать программные реформы в этой сфере, строить лечебно-диагностические центры, оснащенные высокотехнологичным оборудованием от всемирно известных производителей, многопрофильные больницы, санатории, фармацевтические предприятия, оздоровительные центры, не имеющие аналогов в Центральноазиатском регионе, систематически продвигать новые разработки в сфере здравоохранения и фармацевтической промышленности нашего независимого нейтрального государства. Охрана здоровья народа, благополучие страны – наша величайшая цель.



Уважаемые работники сферы здравоохранения!



Мы систематически укрепляем сотрудничество в области здравоохранения со странами мира и крупнейшими международными организациями. Придаем большое значение расширению научно-медицинского сотрудничества в таких важных областях, как обмен опытом посредством телемедицины и телеконференций, а также внедрения передовых методов в практическую медицину. Развивая новые направления сотрудничества в области медицины и научной дипломатии, мы активизируем отношения с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными органами, особенно с Всемирной организацией здравоохранения, а также с ведущими мировыми учреждениями здравоохранения и исследовательскими центрами.



Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями признаны положительный опыт нашей страны в модернизации системы здравоохранения, достижения в профилактике и ликвидации заболеваний, обеспечении населения качественными лечебно-профилактическими услугами и доступности лекарств и профилактических вакцин. Об этом свидетельствует награждение нашей страны специальной медалью Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения за достижения в обеспечении населения качественными лечебно-профилактическими услугами.



Уважаемые работники здравоохранения и медицинской промышленности!



Еще раз искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!



Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и дальнейших больших успехов во всех начинаниях по охране здоровья людей!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"