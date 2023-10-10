Ашхабад посетила делегация Северной Македонии

АШХАБАД, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 октября прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация во главе с министром иностранных дел Республики Северная Македония Буяром Османи, председательствующим в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетила МИД Туркменистана, где прошл встреча с министром Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества Туркменистана и Северной Македонии, как на двусторонней основе, а так и в рамках ОБСЕ, реализации новых совместных проектов в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетической безопасности, транспортной взаимосвязанности и экологии, охраны окружающей среды, планирования рационального использования водных ресурсов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"