В Туркменистан прибыла правительственная делегация РФ

АШХАБАД, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 октября в Туркменистан прибыла с визитом делегация во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации, сопредседателем межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству с российской стороны Алексеем Оверчуком.

Целью визита делегации явилось участие в прошедшем в этот день в Ашхабаде очередном заседании двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и логистики, ТЭК, цифровых технологий, здравоохранения и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"