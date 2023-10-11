В Туркменистан прибыл новый посол Канады

АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Туркменистане (с резиденцией в Астане, Казахстан) Алан Хэмсон посетил МИД Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных встреч и переговоров посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также состоялось обсуждение перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, "зеленой энергетики" и других.

До Алана Хэмсона послом Канады в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре, Турция) являлся Ашраф Хохар.

ИП "ТУРКМЕНинформ"