Ашхабад посетила делегация Турции

АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 октября прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Турецкой Республики во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с министром Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и логистики, строительства, промышленности, текстильной индустрии, спорта, здравоохранения.

По итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Турецкой Республики на 2024-2025 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"